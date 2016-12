20 gennaio 2015 Stati Uniti, a 13 anni costruisce una stampante braille con un kit Lego Grazie al suo dispositivo a basso costo, Shubham Banerjee ha fondato una startup diventando uno dei più giovani imprenditori della Silicon Valley Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - "Giocare" con i Lego a volte porta grandi risultati. Lo sa bene Shubham Banerjee, che a tredici anni ha costruito una stampante braille a basso costo utilizzando come materiale i celebri mattoncini colorati. Un'invenzione che ha consentito al ragazzino di Santa Clara, in California, di fondare una startup e di diventare così uno dei più giovani imprenditori della Silicon Valley. E pensare che tutto è nato da un progetto scolastico.

Dai banchi di scuola alla Silicon Valley - L'incredibile "scalata" al successo di Shubham Banerjee è cominciata nel 2014, quando ha realizzato la stampante nell'ambito di un progetto per la scuola. Il ragazzino era rimasto particolarmente colpito dopo aver appreso che il prezzo medio delle stampanti di testi per non vedenti si aggirava attorno ai duemila dollari. "Troppi", ha pensato. Per questo motivo si è messo al lavoro con il suo kit Lego e ha creato il suo primo prototipo, che ha chiamato "Braigo", dalla fusione tra le parole Braille e Lego.



Un'invenzione a basso costo - Il prototipo ha rapidamente ottenuto successo e un gran numero di riconoscimenti, convincendo i suoi genitori a investire 35mila dollari per creare una società, la "Braigo Labs", che progetta di realizzare stampanti braille da diffondere sul mercato a circa 350 dollari. Nel frattempo il progetto si è anche evoluto, dando vita alla "Braigo 2.0", capace di tradurre un testo elettronico in braille e poi stamparlo.