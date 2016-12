Oms: "Rischio infezioni ed epidemie dopo il terremoto nel Centro Italia"

Dopo il terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia , l'Oms ha diffuso alcune linee guida che mettono in guardia dal rischio di infezioni ed epidemie per le persone scampate alla tragedia. Tra gli effetti sono stati segnalati in particolare possibili contagi nelle tendopoli e i problemi per i malati cronici che hanno dovuto interrompere le terapie.

Per evitare casi di allarmismo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che il documento riguarda in generale tutte le popolazioni nel mondo.



Gli altri pericoli - Tra i potenziali pericoli che corrono i superstiti, ha ricordato l'Oms, ci sono anche complicazioni di gravidanze e parti per l'assenza di strutture di emergenza adeguate, problemi psicosociali e possibili contaminazioni chimiche o dovute a radiazioni che possono essere causate dal cedimento di impianti industriali.



La situazione degli ospedali - Fra le linee guida pubblicate ce n'è anche una che riguarda la sicurezza degli ospedali e delle strutture sanitarie. "Il prezzo che si paga per il collasso degli ospedali e delle strutture sanitarie in seguito ai disastri è troppo alto - si legge nel documento -, soprattutto se confrontato con quello necessario a metterli in sicurezza prima degli eventi. Noi incoraggiamo i paesi ad usare gli strumenti a disposizione per la verifica della sicurezza degli ospedali e ad allocare risorse adeguate per quelli più a rischio".