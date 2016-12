24 settembre 2015 Trapianto Capelli: non più solo chirurgia per chi soffre di perdita di capelli Le nuove terapie di Medicina Rigenerativa associate a cure mirate offrono una potente arma contro la calvizie

La perdita dei capelli è un inestetismo che colpisce sia uomini che donne di diverse età. Le cause sono molteplici, oltre a quelle conosciute e comuni tra i pazienti, ne esistono alcune chiamate concause (del tutto personali) e con una notevole rilevanza nella storia dell'evoluzione della calvizie del paziente.

La soluzione più immediata per risolvere la problematica potrebbe sembrare proprio il trapianto di capelli, ma il più delle volte da solo non basta. Se eseguito senza una cura adeguata e senza aver lavorato sulle cause e concause del paziente il trapianto di capelli può non mantenere i risultati iniziali nel lungo periodo e a dimostrazione di ciò esistono migliaia e migliaia di casi in cui il paziente ha dovuto ripetere il trapianto di capelli più volte nel corso degli anni successivi al primo intervento.

Di fatto il trapianto di capelli è la soluzione migliore solo se eseguita su una vera situazione di salute, su una base stabile e sempre associato ad una cura completa volta a limitare l'evoluzione della calvizie e al mantenimento del risultato.

In ambito terapeutico, per la cura di determinate patologie, alopecia inclusa, svolgono un ruolo fondamentale i “Growth Factor" ovvero i "fattori di crescita" a loro volta contenuti nel PRP - Plasma Ricco di Piastrine.



Tali piastrine rilasciano numerose sostanze capaci di determinare una progressiva guarigione, o meglio riparazione dei tessuti danneggiati, influenzando al tempo stesso il comportamento di altre cellule e tenendo sotto controllo non solo l'infiammazione ma anche la neoformazione di vasi sanguigni. Ogni piastrina ha al suo interno dei granuli che sono una preziosa fonte di "citochine", dalle preziose funzioni rigenerative. Il PRP HT ha aperto nuove frontiere nello sviluppo di terapie che potessero contrastare efficacemente la calvizie. Si parla in questo caso di hcrp - Citochine Rich Plasma, l'evoluzione del classico PRP HT.