Perdita di Capelli? Alopecia diffusa? Il DNA ci salverà

Beauty center, massaggi, creme, palestra e sport tra i più disparati sono solo alcuni dei rimedi per mantenersi in forma con il corpo e con la mente ma quando sono i capelli a cedere, risultando sfibrati e cominciando a diradarsi in maniera più o meno “importante”, cosa fare? E soprattutto: a chi rivolgersi? Problematiche di diradamento e caduta progressiva dei capelli, oltre che antiestetici fenomeni di assottigliamento, riguardano sia gli uomini sia le donne e soprattutto… non hanno età. Certo esistono prodotti cosmetici mirati ma si tratta più che altro di soluzioni che non risolvono affatto alla radice il problema! Numerose, del resto, sono le cause e le concause che possono innescare l'alopecia, a partire da ritmi di vita stressanti sino ad arrivare a deficit di vitamine, squilibri ormonali, alimentazione non corretta, post gravidanza, menopausa e molto altro ancora. Curare l'alopecia è oggi possibile e, soprattutto, prima di arrivare al trapianto di capelli ci sono validissime strade indicate dalla più moderna Medicina Rigenerativa da tener presenti.

Fra le soluzioni più innovative e non invasive chirurgicamente c'è ad esempio il Protocollo medico bSBS che è coadiuvato da fondamentali terapie di Medicina Rigenerativa avanzata, nutritive e antinfiammatorie, inclusi test ormonali e analisi genomica con test del DNA.



Il DNA, infatti, è il "libretto d'istruzioni" di ogni essere umano e contiene tutte le informazioni necessarie alla cellula non solo per vivere ma anche per riprodursi.



Come approfittare di questa risorsa nei casi di calvizie?

“Il test del DNA, ovvero l'analisi genomica, viene utilizzata per capire in modo scientifico cosa “non funziona” a livello globale nell'organismo e consente di impostare una terapia mirata e quindi strettamente personalizzata. Si tratta in sostanza di agire in maniera graduale. La calvizie non si può curare con un autotrapianto di capelli fine a se stesso, per sua natura la chirurgia estetica non può interagire con la problematica di base. Il primo passo dunque è molto semplice. Oggi esistono strumenti di diagnosi all'avanguardia e per tecnologia e per precisione, attraverso i quali è possibile analizzare le predisposizioni genetiche di ognuno di noi, andando così ad intervenire in molti casi prima che la calvizie prenda forma e si trasformi in un problema serio" – spiega il Dott. Mauro Conti, Direttore Scientifico HairClinic.