4 dicembre 2015 Curare l’Alopecia e la perdita dei capelli attraverso la Rigenerazione Cellulare è la base per promuovere un risultato completo

Otto mesi è il tempo per il ciclo naturale di crescita dei capelli, ma per chi soffre di calvizie le cose si complicano, è necessario un percorso di cura mirato al caso specifico e volto ad arginare l'evoluzione negativa del processo di crescita del capello, puntando a regolarizzare il ciclo naturale della sua ricrescita. Parlando di calvizie alzi la mano chi non ha mai guardato con perplessità alla perdita, magari a volte fin troppo evidente, dei propri capelli.



E chi non ha mai notato, ad esempio in periodi di particolare stress, chiome sfibrate o peggio preoccupanti "vuoti di capelli" in espansione? Di domande, curiosità e dubbi ce ne sono molti in tema di calvizie ma ciò che più di tutto ci si chiede è come affrontare tale problematica in maniera tempestiva, con risultati efficaci e duraturi, individuando le strutture adatte a cui rivolgersi. Il Dott. Mauro Conti - Responsabile Scientifico HairClinic Italia risponde ad alcune delle domande più frequenti in materia capelli.

Cosa rappresenta, tanto negli uomini quanto nelle donne, una chioma sana e fluente? Avere tanti capelli, belli e sani, rafforza la sicurezza in se stessi, fa sentire “bene e a posto” in qualsiasi contesto ci si trovi e porta a dare il meglio di sé oltre ad essere fattore di seduzione non da poco.



Quali sono le cure fai da te a cui spesso si ricorre ma senza tuttavia avere benefici reali capaci di contrastare in modo definitivo la problematica? C'è chi fa ricorso a rimedi spesso dannosi come le pillole, chi preferisce palliativi come shampoo e fiale anti-caduta e chi ancora passa direttamente all'autotrapianto senza considerare tappe intermedie e invece dai risultati potenti come i protocolli della più avanzata Medicina Rigenerativa.