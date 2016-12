Capelli: l’esperto risponde

Mauro Conti, oltre ad esercitare la professione di medico, è anche Direttore Scientifico di HairClinic, coordinando sotto tale veste tutte le terapie rigenerative rivolte ai pazienti affetti da alopecia. In collaborazione con l'Istituto Clinico Locorotondo di Palermo e con il Centro Flylife di Milano, il Dott. Conti esegue pertanto attività di ricerca e clinica nel settore della medicina rigenerativa. Nato ad Alessandria nel 1964 ma pienamente inserito nella realtà siciliana, tanto da risiedere a Palermo, Mauro Conti ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova, con successiva iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Savona (matricola 2590). Dal 1991 al 1994, Conti ha inoltre frequentato il Master triennale in Flebolinfologia presso l'Università di Siena e attualmente esegue attività di libero professionista in tale settore, proprio a Palermo, presso la Clinica Andros.