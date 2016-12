26 ottobre 2015 Alopecia, nuovi traguardi contro la perdita dei capelli Novità per uomini e donne che soffrono di alopecia, grazie a cure performanti e tecniche non chirurgiche

Il panorama medico continua a fare passi da gigante e sempre più sulla cresta dell'onda c'è la cosiddetta “Medicina Traslazionale” sul cui valore è a lungo tornato, nel corso dei suoi studi, il Premio Nobel Rita Levi Montalcini sostenendo l'enorme valore di interazione tra scienze e biomedica per la scoperta di nuove cure che consentano il passaggio dalla ricerca di base alla ricerca applicata, fino ad arrivare al campo clinico.

Grazie alla Medicina Traslazionale si può quindi arrivare all'identificazione non solo di nuovi strumenti d'indagine ma anche di applicazioni diagnostiche e terapeutiche assolutamente all'avanguardia.

Proprio alle spalle della Medicina Traslazionale c'è invece la Medicina Rigenerativa che si basa su un insieme di attività interdisciplinari volte a rigenerare cellule, organi e tessuti compromessi da malattie o dall'invecchiamento cellulare. L'obiettivo della Medicina Rigenerativa non è quello di sostituire il tessuto, ma di rigenerarlo biologicamente mentre uno dei suoi maggiori punti di forza è quello di essere priva di effetti collaterali.

Ricerca del Sanford-Burnham Medical Research Institute (California)



Proprio sugli studi delle cellule, ed in particolar modo delle cellule staminali, si stanno sempre più incentrando studi e sperimentazioni di grande risonanza come ad esempio la sperimentazione dell'istituto di ricerca californiano Sanford-Burnham Medical Research Institute che è riuscito a creare nuovi capelli (al momento con successo solo sui topi) sviluppando una procedura che utilizza le cellule staminali pluripotenti umane per creare in tal modo nuove cellule in grado di avviare per l'appunto la crescita dei capelli.



Si tratta di un punto di svolta storico nell'apertura delle applicazioni della Medicina Rigenerativa impiegata non più solo nella cura di malattie capaci di compromettere l'esistenza dell'individuo ma anche di affezioni, più o meno gravi, in grado comunque di condizionare la vita quotidiana e l'umore di soggetti colpiti da problematiche estetiche con importanti e seri risvolti psicologici, come ad esempio la calvizie.



Per ottenere un risultato completo è dunque necessario curare qualsiasi problema alla radice ed è fondamentale ormai associare alle cura tradizionali Protocollo di Medicina Rigenerativa avanzata in grado di garantire risultati effettivi e duraturi nel tempo.

Alopecia e Medicina Rigenerativa



Qual'è il ruolo della Medicina Rigenerativa in caso di alopecia?

In caso di alopecia - sia essa più o meno grave, declinata al maschile o al femminile - attraverso il Protocollo non chirurgico di Medicina Rigenerativa avanzata si vanno ad utilizzare cellule ad alta capacità rigenerativa autologhe, ovverosia prese del paziente stesso. Queste cellule hanno molteplici funzioni: attivare la rigenerazione dei follicoli non atrofici (non morti), limitare in modo significativo l'invecchiamento cellulare, contribuire alla nascita di nuovi capillari e incentivare la creazione di nuovi rami all'interno di quelli già esistenti.



Quali risultati può offrire la Medicina Rigenerativa in caso di calvizie?

Quanto ai risultati ottenibili dal Protocollo di Medicina Rigenerativa ce ne sono almeno due da considerare con grande attenzione: da un lato, infatti, sui follicoli ricettivi si assiste a un evidente miglioramento generale della patologia con un aumento della densità e all'inversione del processo di miniaturizzazione, dall'altro si promuove la rigenerazione e la ricrescita progressiva di nuovi capelli più forti e spessi nelle aree dove risultano comunque indeboliti.



L'utilizzo di terapie di Medicina Rigenerativa è associato alla cura tradizionale e l'Analisi Ormonale, ma è reso ancora più performante e all'avanguardia da una serie di analisi avanzate a cui il paziente viene sottoposto, come ad esempio l'analisi del DNA che consente di arrivare dunque fino al cuore delle varie problematiche legate alla calvizie. L'associazione tra Medicina Rigenerativa e cura ad personam promuove benefici significativi e determinanti al fine di un risultato più completo.