Spagna, ottenuto sangue biotech con piastrine "coltivate" in laboratorio

15:02 - Il sangue diventa "biotech" grazie alla possibilità di aumentare in modo artificiale il numero delle piastrine, gli elementi che favoriscono la coagulazione. Il risultato, descritto sulla rivista Developmental Cell, è stato ottenuto presso il Centro nazionale per la ricerca sul cancro (Cnio), in Spagna, e si basa sulla tecnica che permette di riprogrammare le cellule progenitrici delle piastrine, chiamate megacariociti.

Verso cure anticancro - Il risultato potrebbe aprire la strada a nuove terapie per le malattie dovute al basso numero di piastrine (trombocitopenia) che causano un sanguinamento incontrollato e il rischio di emorragie. Secondo gli autori della ricerca, coordinati da Marco Malumbres, la possibilità di riportare alla norma il livello delle piastrine permetterà di rendere più efficaci anche molte cure anticancro, spesso sospese proprio a causa della carenza di agenti coagulanti che inducono nei pazienti.



La "fabbrica" artificiale di piastrine - La ricerca sfrutta il meccanismo naturale di formazione delle piastrine, partendo dallo sviluppo delle loro cellule progenitrici. I megacariociti, infatti, crescono fino a diventare cellule giganti, per poi "rompersi" e formare cellule molto più piccole, cioè le piastrine. Il secondo passo è stato utilizzare topi geneticamente modificati per analizzare i fattori di crescita che regolano la formazione di queste cellule giganti.



Si è scoperto così che i megacariociti riescono a crescere in modo anomalo anche quando non hanno la proteina finora considerata indispensabile per l'aumento delle loro dimensioni. Il vero motore della crescita, e della nascita delle piastrine, è un processo chiamato endoreplicazione, osservato finora in alcune cellule della placenta.