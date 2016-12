Sos vista per i giovani europei, la metà è miope: boom rispetto al passato

Sono diversi gli studi citati dalla ricerca, che hanno coinvolto complessivamente circa 60mila persone. I dati relativi ai casi di miopia nel mondo evidenziano un trend in netto peggioramento rispetto alle generazioni precedenti: ad essere colpita dall'ametropia è infatti una persona su quattro. Si tratta di un fenomeno che ha a che fare col cambiamento degli stili di vita, ma le cui cause non sono ancora del tutto chiare.



E' colpa dello "studio" - Durante la ricerca, gli esperti hanno notato uno "strano" legame tra i casi di miopia e il titolo di studio conseguito dai soggetti: le persone che hanno interrotto la formazione scolastica prima dei 16 anni hanno due volte meno rischi di sviluppare l'anomalia. Naturalmente le motivazioni vanno al di là dello studio in sé e coinvolgono una serie di abitudini dannose per la vista, come lo stare troppo tempo in casa limitando l'esposizione alla luce naturale o il leggere troppo da vicino o per troppo tempo, spesso con un'illuminazione non adeguata.



Rischio maggiore per i nativi digitali - A questi comportamenti si va ad aggiungere anche il "bombardamento" operato dalle nuove tecnologie sui nativi digitali, cresciuti con strumenti di comunicazione hi tech sempre a disposizione come smartphone, computer e tablet. Secondo alcuni esperti tra dieci anni diventerà miope il 40% dei ragazzi. Contrariamente a quanto si possa pensare la "colpa" non è dello schermo in sé, ma dell'uso eccessivo che se ne fa. Chi sta tanto tempo a guardare il monitor, per esempio, favorisce l'invecchiamento oculare e riduce la capacità naturale di "ammiccamento", una funzione che aiuta a mantenere l'umidità dell'occhio.