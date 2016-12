Soffocamento, ecco le manovre che possono salvare la vita

Fa morire un bambino a settimana in Italia, cinquanta all'anno. Si tratta dell'ostruzione delle vie aeree dovuta a cibo, monete, piccoli oggetti o parti di giocattoli. Un pericolo che può essere ridimensionato con l'attenta sorveglianza da parte di genitori e insegnanti. Quando non basta, può salvare la vita compiere manovre per la rianimazione e per liberare le vie aeree.