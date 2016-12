Smog, l'allarme dell'Unicef: "300 milioni di bambini vivono respirando aria malsana"

Sono almeno 300 milioni i bambini nel mondo che "vivono in luoghi dove l'aria è irrespirabile, malsana e comunque al di sotto degli standard internazionali". Lo rivela un nuovo studio dell' Unicef alla vigilia della conferenza Onu di Marrakesch di novembre. "L'inquinamento dell'aria ha contribuito in modo significativo alla morte di circa 600mila bambini in meno di cinque anni" , ha ricordato il direttore generale dell'Unicef, Anthony Lake.

I ricercatori dell'Unicef sottolineano che sui piccoli i danni dell'inquinamento atmosferico pesano molto di più rispetto agli adulti. I bambini respirano infatti due volte più in fretta, incamerando più aria in relazione al loro peso corporeo e mettendo in serio pericolo lo sviluppo di cervello e sistema immunitario.



Asia nera - La situazione più drammatica riguarda l'Asia. A Nuova Delhi, considerata dagli esperti la città più inquinata del mondo, i livelli di smog salgono pericolosamente con l'arrivo dell'inverno a causa della debolezza dei venti e della combustione di tonnellate di spazzatura. La concentrazione di Pm2,5 tocca di continuo soglia 300 microgrammi per metro cubo, una quantità 30 volte superiore rispetto alle raccomandazioni dell'Oms (10 microgrammi per metro cubo).