Sindrome di Asperger, il video della ragazza aiutata dal suo cane durante una crisi

10:24 - Danielle Jacobs è una giovane donna dell'Arizona, affetta dalla sindrome di Asperger, una malattia imparentata con l'autismo. Per far capire cosa sia l'Asperger, Danielle ha deciso di mostrare a tutti un video che la ritrae durante una crisi: la donna si colpisce ripetutamente cercando di farsi del male. Riesce a fermarla solo l'intervento del suo cane, addestrato proprio per riconoscere le crisi depressive della padrona e impedirle di farsi del male.

"Questo è ciò che significa soffrire di Asperger - scrive Danielle postando il video in Rete -. Tutto questo è avvenuto realmente e non è stato facile per me decidere di aprirmi e di condividere quella che è la mia realtà quotidiana".