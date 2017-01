Si trova nel cervello "l'arma" per dimagrire: individuato l'ormone che brucia i grassi

I test sono stati condotti su nematodi (vermi cilindrici), che presentano un sistema metabolico più semplice di quello umano ma trasmettitori simili a livello cerebrale. I ricercatori ne hanno però modificato il Dna, eliminando alcuni geni al fine di interrompere lo scambio di informazioni tra la serotonina cerebrale e la possibilità di bruciare i grassi.



Una molecola nel mezzo - I risultati hanno evidenziato l'importanza di un neuropeptide denominato FLP-7, che nei nematodi viene secreto dai neuroni in risposta ad elevati livelli di serotonina. La molecola, immessa nel sistema circolatorio, è poi in grado di dare inizio al processo che consente di bruciare i grassi attraverso l'attivazione di un recettore a livello intestinale.



Come vengono bruciati i grassi - "E' stato un grande momento per noi", ha detto la professoressa Supriya Srinivasan, autrice principale dello studio. "Per la prima volta, è stato trovato un ormone cerebrale che stimola il metabolismo lipidico, senza alcun effetto sulla assunzione di cibo". Ecco la "catena" del meccanismo che induce la combustione dei grassi: un circuito neurale nel cervello produce serotonina in risposta agli stimoli sensoriali, come la disponibilità di cibo. La serotonina a sua volta stimola un altro insieme di neuroni a produrre FLP-7. Quest'ultimo attiva infine un recettore delle cellule intestinali, le quali cominciano trasformare il grasso in energia.