Arti marziali, meditazione e una tradizione millenaria nota in tutto il mondo: sono questi gli ingredienti dello Shaolin, una disciplina in grado di combattere stress, mal di testa, mal di schiena e numerose malattie. Considerata la nuova frontiera del benessere, questa filosofia millenaria dichiarata dall' Unesco Patrimonio dell'Umanità sarà protagonista del Festival dell'Oriente . A parlarne sarà il maestro Shi Yan Hui , monaco guerriero di 34esima generazione e unico rappresentante ufficiale per l'Italia della dottrina.

Gli esercizi e gli allenamenti Shaolin sono da millenni alla base del benessere fisico e mentale ottenuto attraverso la pratica delle arti marziali (Wu), della meditazione (Chan) e dell'osservanza della medicina tradizionale cinese (Yi). In particolare, le metodologie del Kung Fu Shaolin comprendono una gamma di oltre 300 esercizi statici e dinamici che rappresentano la sintesi tra attività fisica e meditazione spirituale.



Benefici su tre livelli - I benefici si sviluppano su tre livelli: per il corpo (rafforzamento e tonificazione della muscolatura, aumento della forza fisica e del senso d'orientamento), per la mente (relax, eliminazione della depressione, dello stress e della tristezza) e per la salute (perché contribuisce a prevenire e combattere dolori a livello lombare, mal di schiena, cervicale ed emicranie).



"In Occidente il Kung Fu è più conosciuta come una forma di combattimento", ha spiegato il maestro Yan Hui. "La nostra cultura millenaria si pone l'obiettivo anche della ricerca della salute, esercizi che possono essere praticati da tutti senza limiti di età. E' una sintesi da esercizio fisico e meditazione spirituale che portano tanti benefici", ha aggiunto.



Roma, 08 Maggio 2016 (Festival dell'Oriente c/o Nuova Fiera di Roma):



- Dalle 12:00 alle 14:00, Sala 2, Padiglione 8 - Workshop Medicina Fisica Riabilitativa e Yi (Medicina Tradizionale Cinese) con il Prof. Vincenzo Maria Saraceni (Università La Sapienza, Roma) e il Maestro Shi Yan Hui (Tempio Shaolin, Cina).



- Dalle 15:00 alle 17:00, Area Tatami – Allenamento degli Allievi dell'Associazione Shaolin Quan Fa Italia.



- Ore 17:10, Area Palcoscenico – Esibizione con spettacolo degli Allievi dell’Associazione Shaolin Quan Fa Italia.



Milano, 04 Giugno 2016 (Festival dell'Oriente c/o Parco Esposizioni Novegro):



- Dalle 12:00 alle 13:30 - Conferenza a cura del Maestro Shi Yan Hui (Tempio Shaolin, Cina) intitolata "I Tre Tesori della Cultura Shaolin: Chan (Meditazione), Wu (Arti Marziali), Yi (Medicina Tradizionale Cinese)".



- Dalle 15:00 alle 18:00, Area Tatami – Allenamento degli Allievi dell'Associazione Shaolin Quan Fa Italia.



- Ore 18:10, Area Palcoscenico – Esibizione con spettacolo degli Allievi dell’Associazione Shaolin Quan Fa Italia.