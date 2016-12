Sesso: italiane tra le più fantasiose, ma poco informate sulla contraccezione

"Fantasiose" e "sperimentatrici" a letto, ma poco informate sulla contraccezione d'emergenza. E' il profilo delle italiane secondo una ricerca sulle abitudini sessuali delle donne condotta in 20 Paesi europei. Quasi la metà delle abitanti dello Stivale ignora ad esempio la non obbligatorietà di prescrizione per la pillola del giorno dopo, mentre 8 su 10, per evitare una gravidanza indesiderata, preferirebbero avere il farmaco più efficace e lo sceglierebbero anche se costasse di più rispetto alla media.

La ricerca è stata effettuata nel mese di febbraio su 4.500 donne tra i 16 e i 35 anni e ha "incoronato" le finlandesi come le più attive sotto le lenzuola, con una media di 5 rapporti settimanali. A seguire le bulgare, con 4 rapporti a settimana. Più in generale, i dati evidenziano che le donne tra i 26 e i 35 anni hanno più rapporti sessuali rispetto alle più giovani.



Dati piccanti - Per sette italiane su dieci la spontaneità e vivere una relazione amorosa sicura sono le carte vincenti per avere una vita sessuale soddisfacente. Per oltre la metà delle donne (il 65%) è invece importante "essere hot e sexy" agli occhi del proprio partner. Una donna su cinque in Spagna e Repubblica Ceca (rispettivamente 19% e 22%) punta sull'uso di sex toys in camera da letto, contro il 12% media europea.



La pillola del giorno dopo - Quasi sette donne europeesu dieci sono consapevoli che la pillola del giorno dopo rappresenta un'opzione per la gestione del rischio di una gravidanza non pianificata.



Nonostante il cambiamento della normativa, dall'indagine emerge però che quasi la metà delle italiane ignora l'inesistenza dell'obbligo di prescrizione, confermando i dati della recente indagine condotta dalla Swg italiana secondo cui soltanto il 16% delle donne è ben informato. Uno scenario ben diverso dagli altri Paesi europei come Belgio, Francia e Romania, dove la pillola del giorno dopo è disponibile già da molto tempo direttamente in farmacia.