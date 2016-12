20 marzo 2015 Sesso, dormire aumenta il desiderio nelle donne: +14% per ogni ora di sonno "extra" Lo rivela una ricerca dell'Università del Michigan condotta su 171 studentesse di college americani: il risultato non cambia a seconda dell'età o dell'umore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:51 - Dormire tanto (e bene) aumenta il desiderio sessuale nelle donne. A rivelarlo è uno studio dell'Università del Michigan condotto su 171 studentesse di vari college americani, alle quali è stato sottoposto ogni 24 ore, per due settimane, un questionario sulle loro abitudini sessuali e sulla qualità del sonno. Il risultato? Per ogni ora di riposo guadagnata, aumenta del 14% la voglia di avere rapporti col proprio partner.

Salute sotto le lenzuola - I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista The Journal of Sexual Medicine e hanno evidenziato che l'aumento della libido è indipendente da fattori come l'età, l'umore e la presenza del ciclo mestruale. Ogni ora "extra" di riposo, insomma, ha concretamente giovato alla vita sotto le lenzuola, aumentando del 14% le probabilità di fare sesso il giorno dopo.



Il segreto è dormire il giusto - L'obiettivo della ricerca era quello di verificare fattivamente l'influenza del sonno sul desiderio sessuale e l'eccitazione e che, al di là degli innegabili fattori fisici e psicologici, il sonno insufficiente può ridurre la libido nelle donne. L'autore dello studio, il dott. David Kalmbach, spiega: "Penso che il messaggio da portare a casa non dovrebbe essere che in generale più sonno è meglio, ma che è importante concederci un numero adeguato di ore di riposo, quelle di cui il nostro fisico e la nostra mente hanno bisogno".