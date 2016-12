Scoperto l'elisir di lunga vita: una pillola al litio ci "regalerà" dieci anni in più

In futuro una pillola a base di litio allungherà la nostra aspettativa di vita di dieci anni. E' quanto emerge da una ricerca congiunta condotta da tre istituti europei: l'Ucl Institute of Healthy Ageing, il Max Planck Institute for Biology of Ageing e l'European Molecular Biology Laboratory. I test, condotti su insetti, hanno prodotto ottimi risultati e presto saranno effettuati anche sull'uomo. Il "segreto" dell'elisir di lunga vita è nella capacità del litio di inibire la proteina Gsk-3, legata all'invecchiamento.