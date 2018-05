Sclerosi multipla, gli Usa approvano il primo farmaco per bambini e adolescenti

La Fda (Food and drug administration), l'autorità americana per gli alimenti e i medicinali, ha dato per la prima volta la sua approvazione a un farmaco per il trattamento della sclerosi multipla in bambini e adolescenti. Il prodotto è a base di "fingolimod", un immunosoppressivo per ragazzini dai dieci anni in su, già approvato nel 2010 per malati adulti sclerotici con episodi ricorrenti. I test sono stati effettuati su un gruppo di teenager.