Sclerosi multipla, a dare il "la" alla patologia potrebbe essere una proteina

12:15 - Proteina anomala sotto accusa: potrebbe innescare alla sclerosi multipla. E' "accartocciata" e, proprio per via della sua struttura, tende a formare aggregati che attaccano il sistema nervoso centrale. E' stata scoperta nel cervello e nel liquido cerebrospinale dei pazienti dai ricercatori britannici della University of Surrey in collaborazione con i colleghi della University of Texas e dei PrioCam Laboratories.

Il primo passo verso nuove terapie - I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Frontiers in Neurology, aprono nuovi scenari per la ricerca di nuove terapie, svelando un filo rosso che sembra unire la sclerosi multipla ad altre malattie neurodegenerative provocate da proteine mal ripiegate, come il Parkinson, l'Alzheimer e la sindrome di Creutzfeldt-Jakob.



Monique David di PrioCam spiega: "I nostri risultati indicano che le proteine anomale presentano una struttura simile e potrebbero quindi avere un meccanismo patogenetico simile".



Necessari altri studi - Se ulteriori indagini dovessero confermare il legame tra sclerosi multipla e proteina anomala, si potrebbe anche sviluppare un nuovo esame di laboratorio per la diagnosi precoce: i ricercatori hanno infatti già messo a punto degli anticorpi capaci di funzionare da “esca” per catturare gli aggregati di proteine mal ripiegate.