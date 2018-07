Sanità, migliorano livelli ma Campania e Calabria restano in coda

Nelle regioni italiane migliora la capacità di garantire i "Livelli Essenziali di Assistenza" stabiliti dal ministero: calano infatti da 5 a 2 le regioni giudicate non in grado di erogare quei servizi e prestazioni che dovrebbero invece essere garantiti. E le maglie nere della sanità sono, secondo i dati del Monitoraggio Lea 2016 del ministero, Campania e Calabria, mentre in testa alla classifica c'è il Veneto.