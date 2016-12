San Raffaele, cani-bagnino aiutano i bimbi ad alleviare lo stress da ricovero

Un gruppo di cani-bagnino della Società italiana cani salvataggio (Sics) per aiutare i bambini a "dimenticare" lo stress da ricovero. E' l'obiettivo del progetto "4 zampe per un sorriso" , inaugurato presso l' Irccs Ospedale San Raffaele di Milano . Durante gli incontri "giocosi", che avranno cadenza mensile, gli animali dedicheranno un'ora di coccole e giochi ai piccoli pazienti della struttura.

Gli incontri hanno luogo in un'area dell'ospedale esterna al reparto di degenza, per non ostacolare le attività cliniche. Tutti i cani sono ovviamente sottoposti a regolari controlli veterinari, vaccinati, lavati e spazzolati accuratamente. Presto saranno coinvolti anche i pazienti dei reparti di Neurologia e Riabilitazione specialistica.



I cani della Sics collaborano con Guardia costiera, polizia, Protezione civile sono in grado di lanciarsi da un elicottero. I loro responsabili li hanno definiti "i grandi orsi buoni che salvano le persone". si tratta di esemplari pazienti, affidabili, abituati ad affrontare situazioni di stress e amano molto le coccole.



La loro vicinanza stimola la socializzazione e gratifica il paziente, trasmettendogli affetto e serenità. Tutti i cani sono accompagnati dal loro responsabile, che avrà anche il compito di facilitare l'incontro con i bambini.