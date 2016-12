Salute, la rivincita del burro in cucina

Questo è l'anno del burro: dopo la lotta ai grassi animali abusati nei fast food, in molti ci ripensano. Anche il celebre settimanale americano Time lo dice a grandi lettere in copertina: "Eat butter", mangiate burro. Snobbato per anni dai fan dell'olio extravergine, oggi si scopre che fa meno male rispetto a molti oli vegetali come quello di palma. Succede anche alle uova: via il demone dei grassi nel sangue, basta non esagerare.