Salute, come diventare mamma dopo il cancro al centro di un convegno del San Raffaele

L'arte della fotografia e la medicina vanno a braccetto, dalla parte delle malate di cancro. L'Ospedale San Raffaele di Milano, infatti, inaugura il 2017 con un nuovo evento di "Salute allo Specchio", il progetto dedicato alle pazienti oncologiche, per ritrovare il sorriso e la fiducia in sé. Alla Casa dei Diritti del Comune di Milano, in via De Amicis 10, il 19 gennaio, alle 18, si terrà un incontro aperto al pubblico sul tema dell’onco-fertilità dal titolo "Ho un tumore: sarò mamma?". A seguire il vernissage della mostra: "Oltre lo Specchio. Camei di donne".