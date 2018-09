Roma, primo trapianto facciale: sorte complicazioni ma non rischia la vita

Sono sorte delle complicazioni per la paziente che ha subito il primo trapianto sperimentale di faccia effettuato in Italia. E' stata per questo annullata la conferenza stampa convocata al Sant'Andrea di Roma. A quanto si apprende "non arriva sangue nel lembo trapiantato, il microcircolo non si è attivato". Ma la paziente 49enne non è in pericolo di vita.