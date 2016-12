Roma, intervento record al Gemelli: asportato un tumore al seno di 15 chili

"Si tratta - ha osservato Masetti - di un caso quasi unico per le dimensioni cui era arrivata questa neoplasia, cresciuta localmente in modo abnorme". La chiusura della ferita non ha richiesto nessun trasferimento cutaneo da altre parti del corpo. Il decorso post-operatorio è andato molto bene e la donna è stata dimessa, e non avrà bisogno di fare interventi aggiuntivi di chirurgia plastica.



"Purtroppo - ha aggiunto il chirurgo - non è la prima e nemmeno l'ultima paziente che si presenta alle cure mediche con un tumore molto grande, ma certo posso dire di non aver mai visto in 35 anni di carriera una neoplasia di queste dimensioni". L'esperto ha poi parlato della paura e dal "circolo vizioso" generati dall'avere un tumore: "Ti accorgi di avere un cancro, la paura ti blocca e il tumore continua a crescere. All'angoscia per la malattia poi si somma un senso di vergogna e mortificazione perché ci si rende conto della propria manchevolezza e insorge la preoccupazione di essere rimproverata per esempio dai familiari".