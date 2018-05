Rivoluzione nelle neuroscienze: cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, ha tenuto in vita i cervelli di 200 maiali per 36 ore fuori dal corpo degli animali. Ottenuti da un mattatoio, gli organi sono stati rianimati con una nuova tecnica di irrorazione sanguigna. Le cellule nervose sono apparse sane e attive, al punto da mettere in discussione lo stesso concetto di morte dell'organo. Gli esperti di neuroscienze vedono la possibilità di studiare malattie come Alzheimer e tumori.