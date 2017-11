Rimini, microbiologi a congresso sulla sostenibilità dell’assistenza medica

I temi sul tavolo Il XLVI Congresso Nazionale Amcli – Associazione microbiologi clinici italiani cade in un periodo nel quale molto acceso è stato il confronto sulle necessità di alzare le soglie vaccinali, di adottare strumenti diagnostici mirati a fronteggiare il ritorno di virus e batteri che si pensavano debellati e l’affacciarsi di nuovi microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Prossimi appuntamentiL'evento di Rimini sarà inoltre l’occasione per il rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione, composto da 20 membri che resteranno in carica per il triennio 2017-2020. L’elezione del nuovo presidente dell’Amcli avverrà il 15 dicembre in occasione della prima riunione del nuovo consiglio.



Nel corso del congresso si terranno numerosi workshop e sessioni di lavoro di approfondimento di tematiche d’interesse per la classe medica e verranno pubblicati oltre 200 poster frutto di lavori di ricerca condotti presso gli ospedali italiani.