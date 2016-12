Ridurre il sale fa diminuire il mal di testa

16:27 - Gli episodi di mal di testa possono diminuire anche di un terzo riducendo l'apporto di sale. In particolare, occorre ridurre l'apporto a tre grammi al giorno, circa la metà di un cucchiaino da tè. A rilevarlo è uno studio della John Hopkins University.

Semplice ed efficace - Per gli esperti, tagliare la quantità di sale riduce i mal di testa perché abbassa la pressione sanguigna e differenziale. Ma anche le persone senza problemi di pressione hanno osservato una riduzione degli episodi nel momento in cui hanno ridotto la quantità di sale assunta. In ogni caso, passare da una dieta sana a una non sana non ha alcun effetto sul dolore specifico, secondo gli esperti.



La ricerca - Nello studio sono state coinvolte 400 persone a cui è stata assegnata casualmente o una dieta con pochi grassi e ricca di frutta e ortaggi o una tipica dieta occidentale. I partecipanti hanno mangiato il cibo con circa nove grammi di sale al giorno, nella media del consumo di sale degli Stati Uniti. In seguito, l'apporto è stato ridotto a sei grammi, fino ad approdare a una dose quotidiana di tre grammi.



Ai volontari è stato chiesto di riportare gli effetti collaterali come mal di testa, gonfiori, secchezza delle fauci, sete eccessiva, stanchezza o calo di energia, nausea e cambiamento nei gusti. Gli esperti hanno scoperto, così, che ridurre l'apporto di sale a tre grammi al giorno riduce i mal di testa del 31%.



Lawrence Appel, tra gli autori dello studio, ha detto: "Il ridotto apporto di sale è riuscito ad arginare il problema mentre i regimi alimentari non hanno avuto alcun effetto. Ridurre il sale può essere un nuovo approccio per ridurre il mal di testa".