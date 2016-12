Ricerca italiana, per curare le malattie vascolari arriva una capsula che "naviga" nel sangue

Una capsula capace di "navigare" nel flusso vascolare e di attaccare le placche aterosclerotiche che si formano nei vasi sanguigni. E' MicroVast , un progetto realizzato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa , in collaborazione con Cnr e Univeristà di Pisa, al fine di contrastare le malattie vascolari. La capsula viene guidata "a distanza" tramite una piattaforma robotica e libera particelle magnetiche e microbolle per distruggere le placche aterosclerotiche.

Forza magnetica - Il progetto, finanziato con 1,5 milioni di euro dalla Fondazione Pisa, intende sviluppare strategie innovative per la diagnosi e terapia nel sistema vascolare, che rappresenta uno degli scenari più ambiziosi nel campo della robotica medica. L'attacco alle placche vascolari, spiegano i ricercatori, viene effettuato anche tramite ultrasuoni focalizzati, mentre eventuali frammenti "fluttuanti" vengono recuperati tramite ancoraggio magnetico.



I risultati - La ricerca ha già raggiunto i primi risultati: "Abbiamo messo a punto di una piattaforma robotica con due manipolatori, uno per la navigazione magnetica e uno per la guida ultrasonica", ha spiegato il ricercatore Paolo Dario. Il sistema prevede inoltre il rilascio di farmaci anti-infiammatori post-terapia nei vasi, tramite supporti nanostrutturati. "Ora proseguiremo il lavoro per sviluppare soluzioni utilizzabili nella pratica clinica", ha concluso Dario.