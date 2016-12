Ricerca hi-tech, dalle staminali nasce "l'avatar" di un polmone per testare le terapie

Un gruppo di ricercatori americani ha realizzato "l'avatar" tridimensionale di un polmone, una sorta di surrogato di organo umano su cui studiare le malattie e testare le terapie più idonee. L'organoide, cresciuto in vitro, è stato sviluppato nei laboratori dell'Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research dell'Università della California di Los Angeles (Ucla). Per ottenerlo, gli scienziati hanno rivestito piccole perline di gel con cellule staminali, permettendo quindi loro di auto-assemblarsi in forme che imitano le sacche d'aria presenti nei polmoni umani.