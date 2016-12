Realizzato in Italia il robottino che aiuta i bambini a combattere l'obesità

Un piccolo robot giocattolo di nome You per aiutare i bambini a combattere l'obesità . E' il progetto realizzato da un gruppo di studenti della Seconda Università di Napoli che permette ai più piccoli di riconoscere il senso di sazietà e di correggere le abitudini alimentari "sbagliate". Il dispositivo è corredato di un bracciale che analizza i parametri metabolici e l'attività fisica svolta dai bambini, invitandoli a praticare sport in maniera regolare.

Il bracciale collegato al robot rileva inoltre la vicinanza con altri bambini, stimolando occasioni di gioco collettivo. Le regole sono semplici: se si segue una sana alimentazione e si svolge una corretta attività fisica, il sistema mette in palio punti e premi per i "più bravi".



You è pensato come una sorta di "compagno" con il quale il bambino si relaziona quotidianamente. Attraverso una app, il piccolo nutre il robot selezionando le quantità e la tipologia degli alimenti che egli stesso ha assunto. A questo punto, il dispositivo reagisce alle informazioni ricevute attraverso segnali luminosi, espressioni del viso o frasi relative alle proprie sensazioni, come ad esempio "Ho mangiato tanto", "Mi sento gonfio", "Basta stare fermo, ho voglia di muovermi!".



Il robottino è nato nell'ambito della ricerca psicologica sui legami familiari nei casi di obesità infantile. Il prototipo, spiegano i ricercatori, "non intende semplicemente educare il bambino ad abitudini alimentari corrette, ma aiuta il piccolo ad autoregolarsi, stimolando il riconoscimento delle sensazioni di sazietà e di fame".