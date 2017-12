Rapporto Ue: i medici italiani sono quelli che espatriano di più

Tra il 2005 e il 2015 sono stati 10.104 i medici espatriati in Europa . Lo rivela un rapporto della Commissione Ue , secondo cui la meta principale è la Gran Bretagna con il 33%, seguita dalla Svizzera con il 26%. Nell'ultimo decennio, su 100 dottori europei che hanno lasciato il Paese d'origine, ben 52 sono italiani. Il secondo Paese per maggiore numero di medici transfughi, la Germania , si ferma solo al 19%.

Dato allarmante per il futuro, calcolando i pensionamenti - Il dato è tanto più allarmante guardando al futuro prossimo, ovvero da oggi al 2025, periodo per il quale si prospetta una forte quota di pensionamenti. Si stima che verranno collocati a riposo 47.300 medici specialisti del Ssn, a cui si aggiungono circa 8.200 tra medici universitari e specialisti ambulatoriali, mentre nello stesso periodo gli specialisti formati saranno solo 40.000.



C'è il rischio di carenza professionale - Se si conferma il trend dei giovani medici che scelgono l'estero, il saldo risulterà fortemente passivo, e i fenomeni di carenze professionali già diffusi ma non ancora esplosi si manifesteranno appieno, allargando oltre misura la forbice tra pensionamenti e nuovi ingressi.