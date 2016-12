Quando giocare fa male: ecco i dieci oggetti più pericolosi per la salute dei bambini

Dal tenero cagnolino di pezza agli "artigli da velociraptor", passando per il tappeto elastico: alcuni degli oggetti più desiderati dai più piccoli possono rappresentare un grave rischio per la salute. A compilare la lista dei "dieci peggiori giocattoli del 2015 per la sicurezza" è stata l'associazione statunitense World Against Toys Causing Harm (Watch). Dal 1990 al 2011, scrive l'ong, negli Usa gli incidenti legati ai giocattoli sono aumentati del 40%.

"Sorprendentemente - rileva l'associazione - i pericoli classici, dalle parti troppo piccole all'uso di sostanze tossiche all'assenza di messaggi di pericolo, ritornano in giochi appena progettati". E' il caso, spiega l'elenco pubblicato sul sito, degli "artigli da velociraptor" ispirati al film Jurassic World e venduti per i bambini sopra i quattro anni. "Il gioco - spiega Watch - non ha nessun messaggio che metta in guardia dai potenziali danni per gli occhi e il volto".



Lo stesso problema riguarda una "spada Ninja Turtles" di plastica rigida, venduta senza avvertenze sulla pericolosità. Da evitare sono anche una pistola troppo realistica, che rischia di generare equivoci pericolosi se in casa c'è un'arma vera, e una fionda che spara proiettili a 30 metri, che può provocare seri danni se puntata contro qualcuno.



Poi c'è uno "skateboard senza ruote", sulla cui etichetta ci sono immagini di bambini che lo cavalcano senza alcuna protezione, e il classico tappeto per saltare, che andrebbe usato solo con la supervisione di un adulto. Nell'elenco ci sono anche dei giochi per i più piccoli: due animali trascinabili, uno con una corda troppo lunga e l'altro con parti ingeribili, e un "kit del piccolo dottore" con componenti troppo piccole.