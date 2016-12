23 aprile 2015 Punto dalle zanzare? E' colpa di un gene Lo rivela uno studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine: gli isnetti ci trovano più "appetitosi" a causa del nostro Dna Tweet google 0 Invia ad un amico

11:04 - Alcune persone sono nate per essere punte dalle zanzare. A rivelarlo è uno studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine: a renderci "appetitosi agli occhi degli insetti sono alcune informazioni contenute nel nostro stesso Dna. La ricerca ha coinvolto coppie di gemelli identici e non identici, evidenziando nei primi la medesima capacità di attrarre insetti.

Questione di geni - Per effettuare l'esperimento, gli scienziati inglesi hanno inserito esemplari di zanzara Aedies zanzare aegypti - che causano la febbre dengue - in un tubo a forma di Y che permetteva loro di scegliere quale umano "assaggiare". Il risultato ha confermato le ipotesi: gli insetti erano attratti allo stesso modo dai gemelli identici - che condividono gli stessi geni - mentre selezionavano uno o nessuno tra quelli non identici. La conclusione non poteva che identificare come genetica "l'appetibilità" nei confronti degli insetti.



Meccanismo da indagare - I risultati dello studio hanno evidenziato che tale caratteristica "attrattiva" è ereditaria esattamente come l'altezza e il quoziente intellettivo. Secondo il dottor James Logan, autore principale dello studio, comprendere la base genetica di questo meccanismo potrebbe portare allo sviluppo di "nuovi metodi su misura per controllare e respingere le zanzare". "In futuro - aggiunge - potremmo anche essere in grado di prendere una pillola che migliorerà la produzione di repellenti naturali per il corpo, sostituendo le lozioni per la pelle".