Prevenzione al femminile su rotaieParte il Frecciarosa con visite gratis

14:31 - Attraverserà l'Italia fino al 17 ottobre il Frecciarosa. Un treno carico di medici che forniranno consulenze sulla salute delle donne e visite senologiche, informazioni utili sulla vaccinazione Hpv (papilloma virus) e sul rischio genetico, sull'importanza di uno stile di vita sano e sull'alimentazione. Il programma è stato realizzato da Incontradonna Onlus in collaborazione con Trenitalia.

Arriverà in Sicilia - La campagna del 2014 è stata inaugurata sulla rotta Roma-Firenze e raggiungerà per la prima volta anche importanti città del Sud, come Reggio Calabria e Bari, e la Sicilia.



Un invito alla prevenzione - Adriana Bonifacino, presidente di Incontradonna Onlus, evidenzia: "L'obiettivo è promuovere la prevenzione in tutta Italia".



Il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, sottolinea: "In molti casi le donne sono impaurite, anche se c'è stato un solo caso di tumore in famiglia, mentre è importante mandare un messaggio rassicurante e indirizzarle a rivolgersi a un centro di senologia possibilmente pubblico e a un centro di genetica per i consigli giusti".



Lo scorso anno l'iniziativa ha permesso di raggiungere due milioni di viaggiatori e di effettuare circa duemila visite e consulenze gratuite. Tutte le informazioni si possono trovare sull'account Twitter @lefrecce e @fsnew_it o con l'hashtag #frecciarosa.