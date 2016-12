Presto la penna in 3D "riscriverà" la storia della chirurgia ossea

6 ottobre 2014 Presto la penna in 3D "riscriverà"

11:48 - La fabbricazione di ossa artificiali è uno dei prodotti più interessanti della rivoluzione della stampa 3D. Gli scienziati dell'Aces presso la University of Wollongong nel Nuovo Galles hanno sviluppato una Biopen che deposita cellule staminali sull'osso danneggiato e la cartilagine con un processo simile alla stampa a tre dimensioni. La penna per la ricrescita ossea combina la stampa in 3D con la ricerca sulle staminali per far ricrescere l'osso mancante o danneggiato in maniera più rapida e accurata.

Come funziona - Anche se non è esattamente una stampa in 3D, gli scienziati usano lo stesso principio estrudendo un materiale cellulare in un biopolimero estratto dalle alghe, che è poi combinato con un secondo strato di gel protettivo.



La penna è equipaggiata con una fonte di luce ultravioletta che solidifica gli inchiostri biologici, Il gel protettivo si dissolverà appena le cellule in esso contenute inizieranno a moltiplicarsi stimolando artificialmente la crescita ossea.



Su un'area definita - Un beneficio chiave nell'applicare le cellule staminali direttamente con la penna è il maggiore controllo dato ai dottori. Anziché iniettare semplicemente le staminali nel sito danneggiato, questi impianti personalizzati possono velocizzare il processo di guarigione bersagliando un'area specifica.



Peter Choong, direttore del reparto di ortopedia al St Vincent Hospital di Melbourne, ha detto: "Questo tipo di trattamento può essere adatto a riparare ossa e cartilagini fortemente danneggiate, per esempio ferite dopo lo sport o incidenti stradali".



Adesso si dà il via a una serie di progetti di natura clinica, la squadra di ricerca affinerà il prodotto grazie all'applicazione su pazienti veri.