16 marzo 2016 Premio Sapio: passione, ricerca e innovazione Dall’esoscheletro che aiuta i bambini con disturbi motori, alle tecniche di gestione sicura dei campioni biologici in campo oncologico. Un omaggio particolare alle donne

Dare voce e risalto a chi fa ricerca e a chi, anche tra i più giovani, si impegna per raggiungere risultati eccellenti, per migliorare la vita delle persone e per fare crescere il nostro Paese. E' questo il cuore del Premio Sapio per la Ricerca e l'Innovazione, giunto alla sua XV edizione, un'iniziativa scientifica promossa dal Gruppo Sapio, in collaborazione con università, centri di ricerca e istituzioni. I premi sono stati consegnati nella Sala Regina di Montecitorio.

I premiati - Quattro le categorie prese in considerazione quest'anno, per un totale di 141 lavori di ricerca messi in piedi da 193 ricercatori, al vaglio della giuria. Il premio per la sezione innovazione è stato assegnato a Paolo Cappa, docente all'Università La Sapienza di Roma, che ha realizzato un esoscheletro indossabile per aiutare i bambini con disturbi motori.Per la categoria ricerca, grazie ad uno studio sui cristalli curvi, ha vinto il gruppo composto da Laura Bandiera ed Enrico Bagli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Ferrara e da Andrea Mazzolari del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara. Nella categoria junior si è distinto Federico Bella, 29 anni, del Politecnico di Torino, per il suo lavoro sui fotopolimeri a basso impatto per batterie e celle solari. Infine, nella categoria sicurezza ha prevalso Giuseppina Bonizzi del Dipartimento di Patologia dell'Istituto Europeo di Oncologia, che si è occupata di tecnologie che consentono di gestire in modo sicuro i campioni biologici usati nella ricerca per la cura dei tumori.

Le donne e la ricerca - La XV edizione del Premio Sapio è stata dedicata in particolare alla ricerca “in rosa”, mettendo in risalto il ruolo e il contributo che le donne hanno svolto e possono svolgere per il progresso scientifico. Quattordici tra scienziate, docenti e ricercatrici, si sono distinte per i loro studi e le loro scoperte, in rappresentanza delle tante figure femminili di grande scientifico che si impegnano per lo sviluppo del Paese. Virna Marin, ricercatrice insignita del Premio Sapio sezione Junior nell'edizione 2010/11, ha raccontato la sua storia di studio, ricerca e progresso nell'ambito della medicina e della salute. Il Premio Sapio ha ospitato anche tre studentesse dell'ultimo anno di liceo o matricole universitarie già campionesse alle Olimpiadi di matematica.

Passione e innovazione - "Il Premio rappresenta, per noi di Sapio da sedici anni una passione per la ricerca e la promozione delle innovazioni che il nostro Gruppo ha dalla nascita nel 1922 fino a oggi, dopo 93 anni e 3 passaggi generazionali”, sono le parole di Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio che ha aggiunto: "Questa iniziativa scientifica valorizzare il potenziale italiano nelle scienze. Ben 86 candidature femminili su 193, cioè il 45%. Ogni anno premiamo i migliori ricercatori italiani per aiutarli a rimanere nel nostro Paese".