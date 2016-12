Plastica nelle barrette Mars: maxi richiamo in 55 Paesi, compresa l'Italia

Il colosso degli snack al cioccolato Mars ha richiamato le celebri barrette dagli scaffali di 55 Paesi dopo il ritrovamento di tracce di plastica nei prodotti. Ritirati i lotti anche degli snack Snickers, Milky Way Mini e Miniatures, nonché le confezioni miste "Celebrations" con data di scadenza compresa tra il 19 giugno 2016 e l'8 gennaio 2017. Il maxi richiamo è stato annunciato anche in Italia , Gran Bretagna, Francia, Spagna e Belgio.

La decisione è sta presa dopo che un consumatore ha trovato "un pezzetto di plastica" in uno snack del gruppo. Il richiamo "riguarda solo le barrette prodotte in Olanda nella fabbrica di Veghel ed esportate all'estero", ha precisato Eline Bijveld, coordinatrice per gli affari societari di Mars per l'Olanda.