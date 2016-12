Plan International lancia il World Toilet Day: non avere un wc adeguato mette a rischio un miliardo di persone

Sono un miliardo e centro milioni gli individui costretti a defecare all'aperto contaminando l'ambiente e non per colpa loro diffondendo agenti patogeni. Già il solo fatto di non potersi lavare le mani contribuisce alla trasmissione di malattie, tra cui l’Escherichia coli, il colera, il rotavirus e la giardia. Il non avere accesso a bagni ha come conseguenza diretta la dissenteria che per i bambini è più letale di Aids, tubercolosi e malaria messe insieme.



Plan International ha verificato che l'assenza di wc porta alla denutrizione a causa delle infezioni che gli individui contraggono. Le morti infantili per il 50% sono dovute proprio ad una alimentazione non adeguata mentre chi riesce a sopravvivere sviluppa dei deficit cognitivi e fisici.



Oltre a ciò, nei Paesi con scarsità di servizi igienici o dove non sono separati per maschi e femmine, è stato riscontrato un alto tasso di abbandono degli studi. Ad esempio il 20% delle bambine indiane lascia la scuola dopo l'arrivo del menarca proprio perchè deve andare in bagno con i compagni maschi.



Ogni anno l'economia mondiale perde 260 miliardi, una somma pari al Pil annuo di Nuova Zelanda, Finlandia o Kenya, in spese sanitarie e produttività proprio per la mancanza di wc. Eppure, segnala Plan International, la soluzione sarebbe "semplice": creare servizi igenici e informare sulle norme sanitarie di base. Per esempio costruendo dei bagni si ridurrebbero i casi di dissenteria del 37,5%.