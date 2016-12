Pillola del giorno dopo senza ricetta Ok dell'Agenzia europea del farmaco

14:30 - L'Ema, Agenzia europea dei farmaci, si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità di rendere disponibile il contraccettivo di emergenza a base di Ulipristal (cioè la pillola efficace fino a 5 giorni dopo il rapporto sessuale) senza il bisogno della ricetta medica. Il farmaco sarebbe così disponibile direttamente in farmacia, e la decisione dovrebbe essere applicata in tutti gli Stati europei nel 2015.

La raccomandazione dell'Ema sarà ora inviata alla Commissione europea per la decisione finale, legalmente vincolante.



Secondo il Committee for Medicinal Products for Human Use, la pillola ha un effetto migliore se assunta entro 24 ore. "Rimuovere la necessità di ottenere la prescrizione dal medico dovrebbe velocizzare l'accesso delle donne a tale medicinale e quindi aumentarne

l'efficacia", si legge sul sito ufficiale.



Il farmaco a base di ulipristal acetato, prodotto dall'azienda Hra Pharma, è stato approvato in Europa con l'obbligo di prescrizione medica alla fine del 2009. E' stato poi lanciato negli Stati Uniti l'anno successivo dopo l'approvazione da parte della Fda. Negli ultimi 5 anni è stato già utilizzato da più di 3 milioni di donne in 70 paesi.



Altri contraccettivi di emergenza, basati però su un altro principio attivo, il levonorgestrel, hanno già uno status di farmaci senza prescrizione medica in 23 paesi europei. Necessitano di prescrizione solo in Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Liechtenstein e Polonia.