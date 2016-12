Per contrastare il mal di testa "da vacanza" ecco il decalogo per un'estate senza stress

Altro che relax, per molti italiani l'inizio delle vacanze coincide con un gran mal di testa. Dopo mesi di attesa per godersi il meritato riposo, il nostro organismo "decide" di rovinarci le ferie. Dai preparativi alle valigie, dalle attese in aeroporto alla mancanza di sonno, ai pasti fugaci: andare in vacanza è un vero e proprio stress che stravolge il nostro orologio biologico. Dagli esperti ecco dieci semplici consigli per evitare il mal di testa "da vacanza".