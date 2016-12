Per affrontare l'inverno arriva la dieta "controcorrente": più calorie, ma linea salva

"Il cibo - afferma la specialista - contiene energia termica sotto forma di calorie, che in inverno andrebbero leggermente aumentate per consentirci di sopportare meglio l'abbassamento della temperatura senza ripercussioni negative".



I consigli - Le linee guida per un'alimentazione invernale "tipo", gustosa ma anche salva-linea. "In primis - spiega la Missori - bisogna ricordarsi di bere per mantenere idratata anche la pelle che con il freddo tende a seccarsi, quindi via libera a tisane con cannella, zenzero, arancio e thè verde ricco di antiossidanti".



Colazione - I consigli per la colazione comprendono un bicchiere d'acqua tiepida con succo di limone (drenante e disintossicante) e 1-3 cucchiaini di miele che per proteggerci da raffreddore e mal di gola. Preparare quindi un porridge con il latte di mandorle e fiocchi d'avena, ricchi di avenantramide e fibre che stimolano il transito intestinale. Inoltre l'avena richiede un dispendio energetico maggiore per essere digerita, dunque "brucia" di più.



Spuntini - Per gli spuntini via libera alla cioccolata fondente, soprattutto al peperoncino. Serena Missori rivela che "un quadratino per una pausa golosa ci scalderà ed attiverà il metabolismo grazie al cacao che aiuta a dimagrire".



Pranzo e cena - A pranzo o a cena invece la nutrizionista consiglia di "mangiare zuppe riscaldanti di cereali e semi integrali come il riso, il miglio, il farro, il sorgo, la quinoa, l'orzo, insieme a legumi come fagioli cannellini, borlotti, ceci e lenticchie, senza dimenticare le verdure. Arricchire i piatti con spezie riscaldanti". E' buona pratica abbondare con il brodo di ossa di pollo o di manzo: "E' ricco di gelatina (collagene) che è anti invecchiamento, disintossicante, protegge le articolazioni, migliora il sonno e quindi ottimizza le funzioni del corpo".