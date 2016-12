Paralizzato dalla vita in giù torna a camminare grazie a un trapianto

21 ottobre 2014 Paralizzato dalla vita in giù torna

19:46 - Il 38enne bulgaro Darek Fidyka, paralizzato dalla vita in giù dopo essere stato accoltellato nel 2010, è tornato a camminare grazie a quello che viene definito come un intervento rivoluzionario. Il trattamento, compiuto da chirurghi polacchi in collaborazione con scienziati britannici, si è basato su un trapianto di cellule del sistema olfattivo del paziente inserite nel midollo spinale.

Dal naso al midollo spinale - I chirurghi polacchi hanno estratto dal naso dello stesso Darek le cellule olfattive. Queste, trapiantate nel midollo spinale, hanno creato dei percorsi lungo i quali il tessuto danneggiato è ricresciuto. In particolare, le terminazioni delle fibre nervose crescono e si uniscono, cosa prima ritenuta impossibile.



Il paziente sta recuperando sensibilità - Il 38enne non solo è tornato a condurre una vita indipendente, riuscendo perfino a guidare l'auto, ma sta anche recuperando sensibilità nella parte inferiore del corpo.



Geoff Raisman, dell'Istituto di Neurologia dell'University College London che ha guidato il team di ricerca nel Regno Unito, ha detto: "E' stato raggiunto qualcosa di più impressionante dell'uomo che cammina sulla Luna". I risultati di questo trattamento, che apre uno scenario del tutto nuovo per le persone paralizzate, sono stati pubblicati su Cell Transplantation.