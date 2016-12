Padova, eseguito il primo trapianto di mandibola artificiale in Italia

A Padova, per la prima volta in Italia, il volto di un paziente di mezza età affetto da osteonecrosi è stato ricostruito con un trapianto di mandibola artificiale in titanio. La protesi artificiale personalizzata ha sostituito buona parte della mandibola originale, includendo il condilo e il mento, regioni indispensabili per le funzioni di movimento della mandibola, articolazione della parola, masticazione, deglutizione e competenza delle labbra.

La tecnica progettata e sviluppata dai ricercatori padovani in strettissimo rapporto con ingegneri e bio-ingegneri di un'azienda italiana leader nel settore della ricerca e della produzione di dispositivi medici, ha permesso la realizzazione di una protesi artificiale che ha riprodotto fedelmente le caratteristiche anatomiche della porzione mancante e deformata della mandibola del paziente, comprendendone anche le inserzioni muscolari indispensabili.



E' stata così inserita al paziente in sole 4 ore la nuova mandibola artificiale in titanio di 26 grammi contenente i fori necessari affinché muscoli e nervi vi si inserissero naturalmente. La protesi artificiale personalizzata ha sostituito buona parte della mandibola originale includendo il condilo e il mento, regioni indispensabili per le funzioni di movimento della mandibola - articolazione della parola, masticazione, deglutizione e competenza delle labbra - nonche' dell'aspetto esteriore del volto.



Per realizzarla è stato specchiato il lato sano sulla mandibola mancante (mirroring) e ricostruita la mandibola a computer, la forma finale ha ricalcato quella mandibolare del paziente. Un raggio laser ha fuso per strati la polvere di titanio formando così la nuova mandibola.



Numerosi i vantaggi immediati per il paziente. Dalla sensibile riduzione del rischio di complicanze, alla riduzione della possibilità di rigetto; dal recupero della migliore forma del volto in un unico intervento alla respirazione autonoma post-operatoria. Dalla riduzione della necessità di accesso tracheostomico alla rapida ripresa dell'alimentazione già dalla prima giornata dopo l'intervento e al rapido recupero della qualità della vita generale.



Il vantaggio delle protesi artificiali personalizzate è da considerarsi soprattutto nei casi in cui la regione anteriore della mandibola sia inclusa nell'asportazione. Il costo medio di un impianto di questa tipologia è di circa 3.500 euro e prevede l'applicazione a basso impatto sugli individui, specie nei soggetti adulti.