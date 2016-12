Otto curiosità "imbarazzanti" sul corpo umano che non vi siete mai spiegati

2. Si può starnutire con gli occhi aperti? Potete provarci, ma richiederebbe un durissimo sforzo per contrastare il riflesso involontario che ci fa serrare le palpebre (riflesso di ammiccamento). Per questo è considerato "impossibile"

3. Testicoli e ovaie - E' vero che nelle ragazze le ovaie nascono come testicoli? Sì, ma a un certo punto dello sviluppo del feto un gene presente sul cromosoma Y "blocca" la crescita delle gonadi come ovaie

6. Perché gli arti mozzati non ricrescono come unghie, capelli e pelle? Non c'è una spiegazione scientifica esaustiva. Durante lo sviluppo siamo in grado di generare tutti i nostri organi grazie alle cellule staminali. In alcune specie di anfibi, la capacità di rigenerare anche gli arti è invece attiva ed efficiente. Secondo diversi studi, questo divario tra gli umani e, ad esempio, le salamandre sarebbe dovuto al fatto che siamo animali a "sangue caldo"