Ora solare, torna il "jet lag d'autunno": cinque mosse per evitare effetti sulla salute

Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà l' ora solare . Malgrado la credenza popolare, però, l'occasione per dormire sessanta minuti in più potrebbe rivelarsi una minaccia per la salute di milioni di italiani . Insonnia, inappetenza, spossatezza, fatica nella concentrazione, aumento dello stress e flessione del tono muscolare: per evitare queste e altre spiacevoli conseguenze del "jet lag d'autunno" , ecco cinque semplici mosse.

5. Limitare alcol e farmaci - Bevande alcoliche, caffè e farmaci, in particolare ansiolitici, sono i nemici più grandi per chi intende godere di un sonno continuato e profondo

3. Fare attività fisica - Per ricaricare le energie e far fronte alla spossatezza causata dal cambio dell’ora, non c'è niente di meglio che un po' di attività fisica. Bastano anche dieci minuti al giorno, meglio se svolti di mattina presto. Lo sport, infatti, induce la secrezione di dopamina e serotonina, i cosiddetti ormoni del buon umore. Con vantaggi comprovati per corpo e mente

1. Rispettare l'alternanza buio-luce - Secondo il dottor Paolo Amami, neuropsicologo dell'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), in assenza di particolari condizioni, gli effetti dell'ora solare possono durare 2-3 giorni. "Non c'è motivo di preoccuparsi: l'effetto è comunque di gran lunga inferiore a un jet lag di un volo transoceanico. Cercate di rispettare il più possibile l'alternanza tra luce e buio e di adattarvi al ciclo naturale che è proprio di questa stagione". La melatonina, una delle sostanze coinvolte, viene infatti sintetizzata quando è buio, e favorisce il sonno

Il cambio dell'ora colpisce in particolare il ritmo circadiano e il ciclo sonno-veglia. Come si può facilmente immaginare, lo "scombussolamento" maggiore è in agguato dalla mattina di lunedì 26 ottobre, soprattutto per le persone mattiniere. Nei soggetti affetti da ansia o depressione si può addirittura riscontrare un peggioramento dei sintomi in questo periodo dell'anno.