Il famoso detto "Chi va piano va sano e va lontano" torna più attuale che mai nella Giornata Mondiale della Lentezza. Una campagna sociale che invita le persone a rallentare, a ridurre la tensione e allentare lo stress, rinunciando, almeno per un giorno, ai ritmi frenetici della vita metropolitana. Ma quali sono le migliori strategie per rilassarsi in poco tempo? Secondo le più recenti ricerche gli smartphone contribuiscono ad innalzare i livelli di stress favorendo ansie e ossessioni. Al contrario, praticare sport e accudire un animale domestico sono vere e proprie terapie preventive in grado di agire sulla salute mentale e fisica. Ecco alcuni consigli pratici per godere appieno di un ritmo più lento.