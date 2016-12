Obesity Day, quasi un italiano su due deve perdere peso

L' Obesity day è dedicato all' informazione e alla sensibilizzazione sul tema dell'obesità. I dati degli italiani sulla bilancia di Passi , Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia, indicano che il 42% della popolazione italiana è obesa mentre il 31,6% è sovrappreso . L'edizione di quest'anno ha come motto " Camminare è salute ": infatti camminare per 45 minuti 3 volte a settimana è il modo più semplice e economico per perdere peso.

Coloro che soffrono di obesità in Italia sono quasi una persona su due ma la percentuale cresce man mano che si scende verso il Centrosud: per esempio in Campania il 13% della popolazione è obesa mentre il 37,8% ha un peso superiore alla soglia di sicurezza. In molti dei casi basterebbe perdere il 10% del proprio peso per ridurre i rischi cardiovascolari.



L'aumento pericoloso del peso si verifica per lo più tra i 50 e i 69 anni, dove si registra un tasso di obesità del 15%. Per la maggioranza si tratta di uomini, avanti con l'età, con un livello di istruzione basso e in difficoltà economiche. Ed è stato anche pensando a chi non possa permettersi le cure adeguate che nel corso dell'iniziativa chiunque volesse può recarsi in uno dei 150 centri di dietologia ADI italiani per una consulenza e valutazione gratuita: gli esperti indicheranno una terapia nutrizionale adeguata alla persona.



La dottoressa Michela Barichella, Responsabile UOS Dietetica e Nutrizione Clinica del Pini-CTO di Milano, sottolinea: "L'obesità è una malattia cronica multifattoriale in continuo aumento, e sta diventando un vero e proprio problema per la salute pubblica. Consigliamo di mantenere una sana alimentazione abbinata a esercizio fisico ".



Le cause dell'obesità variano da persona a persona: possono esserci predisposizioni genetiche, squilibri ormonali, fattori ambientali o comportamentali. Uscire da questa malattia non è semplice: chi ne è affetto ha necessità di cure non solo a livello fisico ma anche psicologico. Il bisogno compulsivo di cibo, infatti, non può essere curato dai farmaci ma è necessario risalire alle cause psicologiche che hanno portato l'individuo a cercare conforto nel piatto.