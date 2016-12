Obesità infantile: un bambino su tre in Europa è sovrappeso

"In Europa abbiamo i principali esperti di pediatria e centri di eccellenza, ma non sono diffusi e al momento non riescono a coprire i bisogni dei bambini in tutto il continente - ha avvertito Michael Manns, presidente dell'Uag e docente di pediatria alla Hannover Medical School - questo ha ripercussioni non solo sugli individui o sulle loro famiglie ma sulla società e sulla più ampia assistenza sanitaria".



Il costo delle cure per problemi legati all'obesità oggi è pari a un decimo dei costi sostenuti in Europa per la salute pubblica, ma, stando ai dati della ricerca, minaccia la sostenibilità dei servizi sanitari pubblici di tutti i Paesi. I bambini rappresentano un quinto della popolazione europea e l'incidenza delle malattie gastrointestinali sta aumentando a fronte di una carenza di fondi per la ricerca.