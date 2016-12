Nuova tecnica con staminali per aumentare le dimensioni del membro maschile

Si toglie la ciccia da altre parti del corpo - Oltre che con le staminali, le zone intime aumentano di volume anche grazie al grasso sottratto a girovita, fianchi e cosce e spostato lì dove serve. A mettere a punto la nuova tecnica con staminali è Alessandro Littara, fondatore del Centro di medicina sessuale attivo dal 2006 nel capoluogo lombardo. Nelle sue sale operatorie, solo quest'anno, quasi 300 uomini e 120 donne.



Sex design in aumento - Littara spiega: "In ambito estetico le operazioni ai genitali maschili sono la metodica chirurgica a più alto indice di crescita, insieme alla vaginoplastica e al ringiovanimento vaginale per la donna".



Il chirurgo riferisce: "Tra i pazienti, il 50% circa presenta dimensioni sotto la media nazionale (14-16 centimetri). L'altra metà vive una forma di disagio personale oppure vuole solo piacersi di più, proprio come una donna con un seno già generoso lo chiede ancora più abbondante".



Ovviamente ogni caso viene vagliato anche sotto il profilo psicologico, valutando le motivazioni senza escludere il 'no' al bisturi. In dieci anni a Littara è accaduto circa 4 volte su 10.



La novità delle staminali - La tecnica protagonista del Master che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano "viene già usata per esempio negli interventi al seno, ma per la chirurgia cosmetica genitale maschile rappresenta una novità assoluta. Si comincia con una liposuzione a livello di addome, fianchi o interno coscia. Il grasso autologo ottenuto viene purificato per essere reimpiantato in loco. Grazie a un macchinario innovativo, dal tessuto adiposo prelevato vengono isolate anche le staminali. Cellule che, addizionate al grasso autologo, vengono utilizzate per il rimodellamento intimo del paziente".



Risultato migliore - Il chirurgo puntualizza: "Rispetto alla tecnica tradizionale, questo intervento permette un risultato migliore e più duraturo, praticamente permanente. Le staminali, infatti, si differenziano nel tessuto in cui vengono inserite. Il rischio di asimmetrie e nodularità è azzerato, mentre nel tempo il riassorbimento del grasso aggiunto è limitato a un massimo del 20%".



L'operazione con la nuova tecnica costa un po' di più: "Se l'intervento tradizionale ha un prezzo che va dai 5 agli 8mila euro, la tecnica con le staminali costa un 10% in più".